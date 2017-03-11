Evinde kalan 2 Suriyeli tarafından dövülerek öldürüldü

GAZİANTEP'te 54 yaşındaki Ali Sunay, 12 bin lira parasını alan 2 Suriyeli tarafından dövülerek öldürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki kişi ile birlikte yaşayan Ali Sunay, otomobilinin bakımını yaptırmak için kızı Burçin'den 12 bin lira para aldı. Sunay'da bu kadar para bulunduğunu gören ismi henüz öğrenilemeyen 2 Suriyeli iddiaya göre onu dövdükten sonra 12 bin lirayı ve otomobilinin anahtarını alarak kaçtı.

Ali Sunay'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve gelen polisler Ali Sunay'ı yerde hareketsiz halde buldu. Çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Sunay'ın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Sunay'ın cesedi, otopsi ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Eşinden 10 yıl önce boşanan ve 2 kızı olan Ali Sunay'ın otomobilini çalarak kaçan 2 Suriyelinin trafik kazasına karıştıkları belirlenirken polis her yerde onları arıyor.

DHA