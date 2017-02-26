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Samsun Haberi: Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
20:0526 Şubat 2017
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Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

SAMSUN'da evinde uyuşturucu bulunan 36 yaşındaki Serkan Güneş, tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine İlkadım İlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Serkan Güneş'in evinde arama yaptı. Silahlı tehdit suçlamasıyla da aranan Serkan Güneş gözaltına alınırken evde yapılan aramada 800 gram esrar ve 16 gram bonzai ele geçti.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Serkan Güneş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

DHA

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