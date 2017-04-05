Evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)– TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde uyuşturucu sattığı tespit edilen A.Y.’nin evine yapılan aramada 340 uyuşturucu hap, 50 gram esrar ile 2 bin 850 lira bulundu. A.Y. sevkedildiği mahkemede tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi oturan A.Y.’nin evinde uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan polis ekipleri, 340 uyuşturucu hap, 50 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirtilen 2 bin 825 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan A.Y., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

DHA