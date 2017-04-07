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Manisa Haberi: Evinin bulunduğu sokağa bıraktığı motosikleti yandı

Evinin bulunduğu sokağa bıraktığı motosikleti yandı

13:147 Nisan 2017
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Evinin bulunduğu sokağa bıraktığı motosikleti yandı
Evinin bulunduğu sokağa bıraktığı motosikleti yandı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, 27 yaşındaki Mustafa Kurt'un park halindeki motosikleti, yanarak kullanılmaz hale geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Dün saat 21.00 sıralarında Mustafa Kurt'un Gardalya Sokak'ta park halindeki 45 ZC 0201 plakalı motosikleti, bir patlama sesiyle birlikte alev alarak yanmaya başladı. Çevredekiler durumu, polis ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin su sıkarak söndürdüğü motosiklet kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, motosikletteki yangını çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi. Motosikleti yanan Kurt ise kimseden şikayetçi olmadı.

 

DHA

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