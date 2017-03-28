Evli hırsız, çaldığı kolyeyi sevgilisine hediye etmiş

ERZURUM'da geçen 2 ay içerisinde gerçekleşen 10 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan evli 36 yaşındaki O.U.'nun, çaldığı bir kolyeyi sevgilisine hediye ettiği ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Şubat ve Mart aylarında meydana gelen ve daha çok birinci katta bulunan evlere pencere camını kırarak giren hırsızın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Masası ekipleri seferber oldu. Güvenlik kamera kayıtlarına göre, hırsızlık olayları sırasında çevrede 25 PD plakalı bir otomobilin dolaşması dikkat çekti. Bunun üzerine Oto kiralama şirketler üzerinde yapılan araştırmada, aracı kiralayan şüpheli O.U.'nun kimliği belirlendi.

Bölge Araştırma Hastanesi'nde ücretli evrak takip işi yapan ve evli olan O.U.'nun, bir başka kadınla da ayrı bir ev kiralayarak yaşadığı, bu kadına 14 ayar çalıntı kolye hediye ettiği belirlendi. 25 Mart günü yakalanan O.U.'nun sevgilisine hediye ettiği kolyeyi 18 Mart günü Adnan Menderes Mahallesi'ndeki B.G.'nin evinden çaldığı anlaşıldı. O.U.'nun Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Polis memuru Ö.S.'nin de evine girdiği, Iphone marka telefon ile kulaklığı da çaldığı tespit edildi.

Erzurum'da son iki ayda 10'a yakın hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen O.U, Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçen çalıntı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

DHA