Evlilik sözü veren evli sevgilisini 'yüzleşmede' öldüren kadına ömür boyu hapis istemi

BURSA'da kendisine eşinden boşandıktan evlilik sözü verdiğini iddia ettiği 47 yaşındaki Ertem Yöntem'i tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 1 çocuk annesi 44 yaşındaki Zahide Ökçe hakkında, ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davaya konu olay, geçen yıl ağustos ayında meydana geldi. Karacabey İlçesi'nde yaşayan servis şoförü Ertem Yöntem, iddiaya göre eşinden boşanan ailece tanıdığı Zahide Ökçe ile aşk yaşamaya başladı. Ancak eşinin bu ilişkisinden haberdar olan Fevziye Yöntem, ardından Ertem Yöntem'e, "Senin, Zahide ile imam nikahı yaptığın konuşuluyor, doğru mu" diye sordu. Buna sinirlenen Ertem Yöntem, eşini ve sevgilisini, bu iddianın doğru olmadığını kendisinden duyması için yüzleştirmeye karar verdi.

Ertem Yöntem, eşini, Zahide Ökçe'nin boşandığı eşinden olan oğlunu ve olası bir kavga sırasında kendisine yardımcı olması için Aydın Akman adlı arkadaşını servis minibüsüne aldı. Merkez Nilüfer İlçesinin Badırga Mevkii'ndeki plastik fabrikasında çalışan Zahide Ökçe'nin yanına gitti. Fabrikadaki yöneticilerinden izin alan Zahide Ökçe de, kendisini bekleyen minibüse bindi.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Burada Fevziye Yöntem ile tartışan Zahide Ökçe'ye sinirlenen Ertem Yöntem, "Sen benim karıma nasıl hakaret edersin" diye çıkıştı. Buna sinirlenen Zahide Ökçe de, çantasında bulunan sustalı tabir eden bıçakla Ertem Yöntem'i kalbinden tek bıçak darbesiyle yaraladı.

Durumu ağır olan Yöntem, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası Yöntem doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası oğluyla evine dönen Zahide Ökçe ise polisler tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, Ertem Yöntem'in eşini boşayıp kendisini alacağını söylediğini belirten Zahide Ökçe, "Bunu kendi hanımı da biliyordu, benim oğlum da. Ertem yine de sürekli beni oyalıyordu. Olay günü çalıştığım fabrikanın önüne servis minibüsü ile geldiler. Araçta çıkan tartışmada evlilik sözü vermesine rağmen bana bağıran Ertem'i sinirlenip bıçakladım. Olayın bu boyuta gelmesini istemezdim" dedi.

İfadesinin ardından adam öldürmek suçundan mahkemeye sevk edilen Zahide Ökçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Zahide Ökçe, hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı. Genç kadının yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

DHA