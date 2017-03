Eximbank şubeleşecek ve yeni irtibat büroları açacak

Türkiye'nin tek resmi destekli ihracat finansman kuruluşu Eximbank, şubeleşme ve yeni irtibat büroları açma kararı aldı.

Eximbank’ın yöneticileri, Genel Müdür Adnan Yıldırım başkanlığında, izlenecek stratejinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen Strateji ve Değerlendirme toplantısında 10 – 12 Mart tarihleri arasında Çeşme’de biraraya geldiler.

Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre toplantıda, halen İstanbul’da Genel Müdürlük, Ankara ve İzmir’de Bölge Müdürlükleri, Gaziantep’te şube ve 9 ilde irtibat büroları ile hizmet sunmakta olan Eximbank, ilk aşamada irtibat bürolarından Denizli, Bursa ve Adana şubeye dönüştürülmesi kararlaştırıldı.

Kademeli olarak yeni irtibat büroları açılacak

Açıklamada, "Sırasıyla diğer altı irtibat bürosu da şubeye dönüştürülecek, bankamızın hiç faaliyet göstermediği yerlerde ve büyük organize sanayi bölgelerinde de kademeli olarak yeni irtibat büroları açılacak" denildi ve şu bilgiler verildi:

Her 100 dolarlık ihracatın 23 dolarına destek

"Bankacılık sektörü tarafından sağlanan ihracat kredilerinin yüzde 42’si Türk Eximbank tarafından kullandırılıyor.

"Türk Eximbank 2016 yılında ihracatçılarımıza sağladığı nakdi kredi ve sigorta desteğini yüzde 9 artırarak 33 milyar dolara yükseltti.

"Böylece ülkemiz tarafından gerçekleştirilen her 100 dolarlık ihracatın 23 dolarına finansman desteği verdi.

Hedef her 100 dolar ihracatın 26 dolarına destek

"Banka’nın 2017 yılı hedefi ise sağladığı desteği yüzde 21 artırarak 40 milyar dolara çıkartmaktır. "Bu sayede desteklenen ihracat miktarı her 100 dolar için 26 dolara yükseltilebilecektir.

"Türk Eximbank’ın 2017 yılında nakdi kredi ve alacak sigortası desteğinin artırılması amacıyla yeni uygulamaların ihracatçılarımızın hizmetine sunulması ve yeni pazarlara açılmanın kolaylaştırılması amacıyla diğer ülkelerdeki ihracat finansman kuruluşları ile gerçekleştirilen işbirliklerinin artırılmasına karar verildi.

100 bin ihracatçıya ulaşma hedefi

"Türk Eximbank’ın mevcut durumda 7 bin 700 olan müşteri sayısını artırmak için ihtiyaç duyulan stratejilerin tartışıldığı toplantıda, ülkemizde bulunan 65 bini mal ihracatçısı kalanı döviz kazandırıcı hizmetler ve yurtdışı müteahhitlik alanında faaliyet gösteren firmalarımız olmak üzere toplam 100 bin ihracatçıya ulaşma hedefi vurgulandı.

"Bu amaçla şimdiye kadar 9 ilde ihracatçı ve sanayicilerle gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine, yeni iller ve sektörler ile devam edilmesine karar verildi." (lı)