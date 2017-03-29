Eyleme giden PKK'lıların otomobilinde bomba patladı: 1 terörist ölü, 1 terörist yaralı

İZMİR'in Buca İlçesi'nde eylem hazırlığındaki PKK'lı 2 teröristten biri otomobildeki patlamada öldü, diğeri ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen polisler araştırma yaparken, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki çöp konteynerinde ikinci patlama meydana geldi. İki patlama ardından alarma geçen polis kuş uçurtmadığı bölgede sabaha kadar bomba araması yaptı. Kimlikleri saptanan teröristlerin bağlantılarını çözmek için polis geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Buca'daki otoyol kenarındaki yeni yapılaşma alanı Çamlıkule Mahallesi 254 Sokak'taki bir otomobilde saat 02.00 sıralarında patlama olduğu ihbarını üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 20 dakika sonra bu araca 300 metre uzaklıkta bu kez çöp konteynerinde ikinci bir patlama oldu. Alarma geçen polis, bölgeye tüm giriş ve çıkışları tutarak, patlamanın olduğu iki noktada araştırma başlattı.

OTOMOBİLDE ELİNDE PATLAMIŞ

Asayiş ekiplerinin yanı sıra terörle mücadele, istihbarat ve bomba imha ekiplerinin yaptığı çalışmada, ilk patlamanın olduğu 'Kartal' marka otomobilde bir teröristin cesedi bulundu, sürücü koltuğundaki yaralı terörist ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçta ve çevrede yapılan incelemede, teröristler araç içinde el yapımı patlayıcı hazırlarken, bombanın ölen teröristin kucağında patladığı saptandı.

Patlamanın şiddetiyle otomobilin sağ tarafının tavan bölümünün ikiye yarıldığı belirlendi. Bu noktadaki araştırmayla aynı anda 300 metre uzaklıktaki ikinci patlama bölgesinde de araştırma yapan bomba ve terör uzmanları, bu bombanın da yine el yapımı olduğunu otaya çıkardı.

YARALI TERÖRİST BOMBA KOYDUKLARINI İTİRAF ETTİ

Yaralı teröristin ifadelerinden patlayıcıları farklı noktalara koyduklarını belirleyen polis, her iki alanın yanı sıra bölgedeki güvenlik çemberini genişletti. Otoyol ve kent içi yol kenarları, çöp konteynerleri gibi patlayıcı konulması olası alanlarda ekiplerin yanı sıra patlayıcı aramaları için eğitilen köpeklerlerle de arama yapıldı.

Telsiz anonslarıyla çöp konteynerlerine yaklaşmamaları konusunda uyarılan ekipler, bölgedeki güzergahlar üzerinde önlem aldı. Buca Belediyesi temizlik işçilerinin de, özellikle patlamaların olduğu mahalledeki çöp konteynerlerin polislerle birlikte boşaltılması konusunda uyarıldı.

Patlamada ölen terörist ile yaralı teröristin PKK'lı olduklarını belirleyen polis kimliklerine ulaştı. Polis, kimliklerini açıklamadığı teröristlerin bağlantılarını ortaya çıkarmak için aile çevreleri de dahil olmak üzere araştırmayı sürdürüyor.

DHA