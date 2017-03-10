Eyüp Sultan Türbesi YGS öncesi doldu taştı

YGS 2017 sınavı öncesi yüzlerce üniversite adayı, Eyüp Sultan Türbesi’ni ziyaret edip, dua etti. Yoğunluk nedeniyle, öğrenciler ve yakınları, türbeye girmek için uzun süre kuyruk bekledi. Ziyaret sonrası, bazı ziyaretçiler, çevredekilere lokum ve şeker dağıttı.

Üniversite adayı, Mustafa Efe; “Biz sınava çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Artık bundan sonrası takdir-i ilahi. Duamızı da ettik. Bakacağız artık, hayırlısı” dedi.

Torununun sınava gereceğini söyleyen Hilmiye İşlek ise “Bugün herkes aynı. Hepimizin dileği aynı. Cenab-ı Allah’tan, torunumun iyi bir yeri kazanıp, okul bittikten sonra iyi bir işinin olması.. Dua etmek için geldik. Allah inşallah kabul eder” dedi.

Sınava girecek olana Arda Tüfekçi ise “Sene boyunca çalıştık. Allah’ın izniyle, emeklerimizin karşılığını inşallah alacağız. Buraya duamızı etmeye geldik. Sultan hazretlerinin yüzü suyu hürmetine. Bakalım hakkımızda hayırlısı” dedi.

DHA