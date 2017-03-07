FAO: Kırsaldaki kadının güçlendirilmesi tarımsal kalkınma için çok önemli

FAO Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilci Yardımcısı Cristina Amaral 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla kırsaldaki kadınların durumunun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Amaral, uluslararası bulgu ve uygulamaların kırsaldaki kadınların ve kızların güçlendirilmesinin tarımsal kalkınma, sosyal ve ekonomik ilerleme ve genel olarak sürdürülebilir kalkınma için kritik öneme sahip olduğunu kanıtladığını söyledi.

Kadınların tarımda işgücünün önemli bir kısmını oluşturduğunu belirten Amaral, FAO’nun da tarımsal ve kırsal kalkınma yoluyla gıda güvenliğinin arttırılması ve kırsaldaki yoksulluğun ortadan kaldırılmasında kırsaldaki kadınların önemli bir rolü ve katkısı olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Cinsiyet eşitliği hedefine ulaşmanın, kadınların evrensel hakları için FAO’nun kendi taahhüdü olduğunu söyleyen Amaral, kadınların bu evrensel haklarının uluslararası anlaşmalarda özellikle de bölgedeki tüm FAO üyesi hükümetler tarafından imzalanan ve FAO’nun kendi cinsiyet politikası olarak benimsediği 1979 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi'nde (CEDAW) yer aldığını belirtti.

Amaral, ülkeler çeşit çeşit iken konu cinsiyet eşitliğine geldiğinde Avrupa ve Orta Asya için ortalama göstergelerin daha yüksek eğitim durumu ve daha yüksek ekonomik aktivite oranlarına işaret ettiğini söylüyor.

Eldeki bu verilerin sadece cinsiyet üzerinden değil de konum açısından da şehir ve kırsal diye ele alındığında farklılık ve eşitsizliğin ortaya çıktığını söyleyen Amaral. Ülkelerin çoğunda bu farklılığın kırsaldaki kadınların lehine olmadığını ve onların daha az kazandığını; daha az ekonomik imkanlara sahip olduklarını ve neticede büyük bir yoksulluk riski ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Toprak, çiftlik hayvanı, pazarlar, işgücü, kredi ve finansal hizmetler gibi üretim araçlarına, girdilerine ve hizmetlerine ulaşımdaki cinsiyet eşitsizlikleri sıklıkla kırsaldaki kadınların ekonomik imkanlarını zayıflattığını söyleyen Amaral, kırsal kesimlerde ev işi yükünün zayıf kırsal altyapı ve sosyal hizmetlere sınırlı erişimden dolayı oldukça ağır olduğunu belirtti.

Amaral, Çoğu zaman kırsaldaki kadınların çalışmasının görünmediği, aile çiftliklerinde zaman geçirmeleri veya ev işleriyle ilgilenmeleri işten sayılmadığını söyledi. Amaral, biraz yardım ile kırsaldaki kadınların yoksulluk, açlık ve güçlüklerin meydan okumalarını ailelerinin ve toplumun yararına fırsatlara dönüştürebileceklerini ifade etti.

FAO’nun bölgede özellikle cinsiyet ve sosyo-ekonomik meseleler ve kırsaldaki kadınların sürdürülebilir tarım ve doğal kaynak yönetimini nasıl etkileyebileceği üzerine bilgi oluşturmaya çalıştığını ve daha iyi bilgi ve daha iyi veri politika yapımı, mücadele ve kırsaldaki kadınların güçlendirilmesi için temel bir gereksinim olduğunu söyleyen Amaral, “Aynı zamanda tüm müdahalelerimizde dezavantajlı kadınların geride kalmaması ve değişimin araçları olarak katılımları için çaba gösteriyoruz. Kırsaldaki kadınların katkıları geliştirilmiş gıda ve beslenme güvenliği, sürdürülebilir tarım ve ormancılık, doğal kaynak yönetimi, teknik işbirliği, bilgi değişimi, araştırma ve genişleme için çok önemli” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim en temel tavsiyem öğrenmek için her imkanı kullanmaları olur. Öğrenmek için çalış, çalış, çalış. Ufuklarınızı genişletin. Eğitim kadınların ve kızların güçlendirilmesi için birinci kaldıraç ve öğrenmek için çalışmanın yaş sınırı yok. İkinci olarak, toplumda aktif rol almak için utangaç olmayın. Tarafınızı tutun ve toplumunuzdaki sosyal ve siyasi hayata katılın. Sesinizi duyurun. Bir araya gelin ve toplum derneklerine katılın. Ve sonuncusu ama önemlisi, ekonomik bağımsızlığınız için savaşın.” (lı)

DHA