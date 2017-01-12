Fashionist Abiye, Gelinlik ve Damatlık Fuarı 1719 Ocak'ta

FASHİONİST Abiye, Gelinlik ve Damatlık Fuarı 1719 Ocak tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Bu yıl 4. kez yapılacak ve Patika Fuarcılık’ın OTİAD (Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği) işbirliğiyle düzenlediği Fashionist fuarına Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya, Ortadoğu ve Afrika’dan binlerce alıcının gelmesi bekleniyor. Abiye, Gelinlik ve Damatlık üreticisi firmalar, yeni sezon ürünlerini ilk kez Fashionist’te alıcılarla buluşturacak. Binlerce model ürünün sergileneceği fuar için dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde yapılan saha çalışmaları sonucu oluşturulan 1000’e yakın özel bir alım heyeti de İstanbul’a geliyor. 5 yıldızlı otellerde konaklatılacak olan alım heyetleri ile üretici firmalar yeni pazarlarda anlaşmalar ve işbirlikleri için görüşmeler yapacak.

Ekonomi Bakanlığı ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatci Birlikleri (İTKİB)gibi kurumların da destek verdiği Fashionist, ‘Uluslararası Fuar’ takvimine girmeye de hak kazandı.

4 BÖLGE, 35 ÜLKE, 71 ŞEHİRDEN GELİYORLAR

2017 hedefini büyütmek için aylar öncesinden dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde saha çalışmaları yapılarak 4 bölge, 35 ülke,71 şehirde butikler, zincir mağazalar ve ara toptancılarla birebir görüşmeler sonucunda büyük alım heyetlerine ulaşıldı.

Fuarın organizatörü Patika Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Didem Cılga, şunları söyledi:

“Dünyanın dört bir tarafından katılım sağlayan sektör profesyonelleri, fuarı ziyaret ederek yeni sezon koleksiyonlarını görme imkânını bulacaklar. Her yıl fuara yeni pazarlardan alıcı getirmek için ciddi bir çaba sarfediyoruz. Yaptığımız saha çalışmaları sonucunda bu yıl, Türkiye’ye bugüne kadar getirilmiş en büyük alım heyeti sayısına ulaşmayı başardık. Sektöre olan inancımızla hep birlikte bu zor dönemi atlatacağımıza inanıyoruz. Herşeye rağmen alıcılarımız uçak biletlerini aldılar ve geliyorlar. Katılımcılarımız da yeni sezon koleksiyonlarını hazırlayarak alım heyetlerine sunmak için bekliyorlar. Bizim ülkemize ve yaptığımız işe inancımız tam. Enerjimizi düşürmeden çalışmalarımıza son sürat devam edip bu yıl da fuarımızı layığıyla yapacağımıza inanıyoruz.”

DHA