Fatih Terim'e, kızına ve damadına hakarete dava açıldı...

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’e, kızı Buse Terim Bahçekapılı ve damadı Volkan Bahçekapılı’ya sosyal paylaşım siteleri Instagram, Twitter ve Periscope üzerinden “hakaret" ve “tehdit" ettiği iddia edilen 5 kişiye dava açtı. Fatih Terim’in, kızının ve damadının uzlaşmayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, 5 şüphelinin 1 yıl ile 7 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları istendi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR SUÇ DUYURUSUNA BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede müştekiler Fatih Terim, Buse Terim Bahçekapılı ve Volkan Bahçekapılı’nın Avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Suç duyurusunda 2016 Avrupa Şampiyonası’nda müşteki Fatih Terim’in yönetmiş olduğu ve Türk Milli Takım’ın oynamış olduğu her iki müsabakanın mağlubiyetle sonuçlandığı hatırlatıldı. Mağlubiyetin ardından Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’nın İnstagram hesabından paylaştığı bir ın altına şüpheli Anıl S., Ferhat Y. ve Mehmet A.Y.’nin hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirtildi. Şüpheli Ercan S.’nin de Periscope hesabından , şüpheli Selim E.’nin de twitter hesabından hakarette bulunulduğu suç duyurusunda anlatıldı.

ŞÜPHELİLERİN İFADESİ ALINDI

Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan savcılık şüphelilerin tek tek ifadesini aldı. Şüpheli Anıl S. ifadesinde, şikayete konu instagram hesabının kendisine ait olduğunu, hesabından müştekilere yönelik hakaret içerikli mesajlarları kendisinin paylaşmadığını, hesabını kapattığını belirterek suçlamayı reddetti. Şüpheli Ercan S. de periscope hesabının kendisine ait olmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Şüpheli Ferhat Y. de hakaret teşkil eden mesajlar atmadığını, Buse Terim Bahçekapılı’ya özür mesajı attığını belirterek suçlamayı kabul etmedi.

“BİR SİNİRLE YAPILAN BİR YAZI OLDUĞUNDAN PİŞMANIM"

Şüpheli Mehmet A.Y.’ de suçlamayı reddederken, şüpheli Selim E. ise şu savunmayı yaptı: Twitter hesabı bana aittir. Belirtilen tarihte Milli Takımın Avrupa Kupası maçı vardı. Milli takımın yenilmesi nedeniyle Buse Terim Bahçekapılı’nın kullandığını düşündüğüm hesaba Buse Terim Bahçekapılı’yı dahil etmeden Fatih Terim’in oyun sistemiyle alakalı bir cümle yazdım. Çok sinirli olduğumdan küfürlü bir cümle yazdığım doğrudur. Bir sinirle yapılan bir yazı olduğundan pişmanım." İddianamede, tarafların uzlaşmayı kabul etmediği de vurgulandı.

İSTENEN HAPİS CEZALARI

İddianamede “hakaret" suçundan Anıl S.’nin 1 yıldan 7 yıla, Mehmet A.Y.’nin 7 aydan 4 yıl 8 aya, Ferhat Y. ve Ercan S.’nin ise 3’er aydan 2 yıl 4’er aya kadar hapsi istendi. İddianmede Selim E.’nin “hakaret" ve “tehdit" suçundan ise 9 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi. İddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. 5 şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



DHA