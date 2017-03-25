Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga kamerada; 1 ölü

Fatih Kumkapı Emin Sinan Mahallesi'nde olay geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen iki grup Tülcü sokak'ta buluştu. İki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak ve silahlar da kullanıldı. Çevredekilerin büyük panik yaşadığı kavgada 23 yaşındaki Ferhat A. tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kavgaya karışan ve kimlikleri tespit edilen dört kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Serhat P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serhat P.'nin yankesicilik, hırsızlık, yaralama, kapkaç, yağma ve tehdit gibi suçlardan 26 sabıkasının olduğu ve cezaevi firarisi olduğu için arandığı öğrenildi.



DHA