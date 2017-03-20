Fatih'te 'Mısırlı' hareketliliği

FATİH' te komşularının ihbarı üzerine Mısır uyruklu bir kişi özel harekat ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Olay Hacı Evhaddin Mahallesi Sarmaşıklı Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında, saat 05:00 sıralarında meydana geldi. Arapça müzik dinleyerek gürültü yaptığı, balkona çıkıp tekbir getirdiği ve çevredekileri tehdit ettiği öne sürülen Mısır uyruklu Karem Sobhy Abdelmobdy'i komşuları polise şikayet etti.

ÖZEL HAREKAT TİMLERİ KAPIYI KIRDI

Terör şüphesiyle özel harekat timleri daireye operasyon düzenledi. Kapıyı kırarak içeri giren özel harekat timleri, Karem Sobhy Abdelmobdy'i gözaltına aldı. Abdelmobdy, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan Abdelmobdy'in psikolojik sorunları olduğu ve 6 yıldır Türkiye'de yaşadığı öğrenildi.

DHA