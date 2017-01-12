Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Fatma Girik: Beni de Zeki Müren'e benzettiler

Fatma Girik: Beni de Zeki Müren'e benzettiler
16:0712 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Fatma Girik: Beni de Zeki Müren'e benzettiler
Fatma Girik: Beni de Zeki Müren'e benzettiler

YEŞİLÇAM'ın efsane oyuncularından Fatma Girik, hayatını kaybettiğine dair hakkında çıkan iddialara yanıt verdi
Geçtiğimiz aylarda kalça protezi ameliyatı olan ve halen evinde dinlenen Fatma Girik, öldüğüne dair hakkında çıkan iddialara gülüp geçtiğini ifade ederek, ''Eskiden Zeki Müren'e yapılırdı. 'Her gün öldü' diye haberler çıkardı. Beni de Zeki Müren'e benzettiler. Kimse bu tür haberlere inanmasın” dedi.
Girik, şu an bol bol dinlendiğini belirterek, ameliyattan kaynaklanan rahatsızlığı dışında herhangi bir hastalığının olmadığını söyledi.

 

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar