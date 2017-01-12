Fatma Girik: Beni de Zeki Müren'e benzettiler

YEŞİLÇAM'ın efsane oyuncularından Fatma Girik, hayatını kaybettiğine dair hakkında çıkan iddialara yanıt verdi

Geçtiğimiz aylarda kalça protezi ameliyatı olan ve halen evinde dinlenen Fatma Girik, öldüğüne dair hakkında çıkan iddialara gülüp geçtiğini ifade ederek, ''Eskiden Zeki Müren'e yapılırdı. 'Her gün öldü' diye haberler çıkardı. Beni de Zeki Müren'e benzettiler. Kimse bu tür haberlere inanmasın” dedi.

Girik, şu an bol bol dinlendiğini belirterek, ameliyattan kaynaklanan rahatsızlığı dışında herhangi bir hastalığının olmadığını söyledi.

DHA