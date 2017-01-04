Fatma, kanser hastası annesine bakmak için okulu bıraktı

GAZİANTEP'te mide kanseri olan annesi 38 yaşındaki Cemile Aslan'a bakmak için 2 yıl önce 6'ncı sınıfa giderken okulu bırakmak zorunda kalan 13 yaşındaki Fatma Aslan, eğitiminin sürmesi ve zor durumda olan ailesi için destek istedi.

Kıbrıs Mahallesi'nde yaşayan 2'si erkek 3 çocuklu ailenin tek kızı ve ortanca çocuğu olan Fatma Aslan, annesi Cemile Aslan'a 2 yıl önce mide kanseri teşhisi konulması üzerine eğitim gördüğü Hürriyet Ortaokulu'nu bırakmak zorunda kaldı. Babası Ahmet Aslan'ın asgari ücretle bir kargo firmasında çalıştığı Fatma, eğitim hayatına devam etmek istiyor. Evdeki tüm işi yapan Fatma, yetkililerden kendisi ve ailesi için yardım istedi. Aslan, hemşire olup hastalara yardımcı olmak istediği söyledi.

Eşi hasta olduğu için çok zor durumda olduklarını kaydeden baba Ahmet Aslan ise, yetkililere ve yardımseverlere seslenirken şunları söyledi:

"İki senedir eşim böyle ağır hasta. Devletten veya herhangi birinden hiçbir yardım almadım. Yardımseverlerin sesimi duymasını istiyorum. Eşimi Onkoloji Hastanesi'ne götürmem gerekiyor. Aracım olmadığı için taksi ile gitmek zorunda kalıyoruz. Her gidiş ve geliş 80 liraya mal oluyor. Evim kira. Kızımı okuldan çıkarmak zorunda kaldım. Yardım isteyecek kimsem de kalmadı. Kızımı annesine bakması için okuldan aldık. Ben özel sektörde asgari ücretle çalışıyorum. Eşime yüzde 85 engelli raporu aldık. En azından 3 ayda bir maaş alsın eşimi hastaneye götürme masrafı çıksın istedik. Ben sigortalı olduğum için eşime yardım vermiyorlar. Sigortadan çıkarınca da ilaçlarını alamıyoruz. Eşim hiçbir iş yapamıyor. Kızımın eline bakıyor."

DHA