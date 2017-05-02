FED faiz kararı ve enflasyon oranı TL varlıklarını etkileyebilir

DOLAR kurunun son 4 ayın en düşük seviyesine gerilemesi sonrası gözler bu hafta içeresinde gerçekleşecek olan Amerika Merkez Bankasının (FED) faiz toplantısına ve yurtiçi enflasyon rakamlarına çevrildi. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör “FED'in yarın yapacağı toplantıda faiz yükseltme ihtimalinin olmadığını söylerken, FED'in Haziran ayındaki toplantısına yönelik mesajların önemli olacağını ifade etti. Gözgör, FED toplantısının yanı sıra yarın yurtiçinden açıklanacak enflasyon rakamlarında TL varlıkları üzerinde etkili olabileceğini sözlerine ekledi.

Kutay Gözgör şöyle devam etti:

'Küresel piyasaların baş aktörü olmaya devam eden FED, yarın faiz kararını açıklayacak. Toplantı sonrasında FED başkanı Janet Yellen herhangi bir basın toplantısı gerçekleştirmeyecek. Piyasalar FED'in açıklayacağı para politikası metninde yapılacak değişikleri takip edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) açıklanan son makroekonomik verilerin beklentileri karşılayamaması sonrası bu toplantıda FED'in faiz yükseltme ihtimalinin neredeyse sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, piyasalar FED'in bilançosunu ne zaman küçültmeye başlayacağını ve Haziran ayında faiz artışı olup olmayacağına yönelik soruların cevaplarını aramaya çalışacak.'

ENFLASYON RAKAMLARI TAKİP EDİLECEK

'FED'in ne zaman faiz artışı yapabileceğini gösteren vadeli fiyatlara göre, Haziran ayında 25 baz puanlık faiz yükseltme ihtimalinin yüzde 70 seviyelerinde yer aldığını görüyoruz' diyen Gözgör sözlerini şöyle noktaladı:

'Yüksek diyebileceğimiz bir olasılıkla piyasalar Haziran ayında FED'in faiz artışını bekliyor. Aynı zamanda piyasalar yıl boyunca FED'in üç tane faiz artışı yapacağını ön görüyor. Eğer FED yarınki toplantıda metinde yapacağı değişikliklerle yıl içinde 3 veya daha fazla faiz artışı olabileceğine yönelik mesaj verirse küresel anlamda Doların değer kazandığını görebiliriz. Ancak, mevcut konjonktürde böyle bir ihtimalin düşük olduğunu ifade edebiliriz. FED'in daha yavaş bir faiz artışına yönelik mesajlar ise Doların değer kaybıyla sonuçlanabilir. Bu yüzden verilecek mesajlar Dolar TL paritesini de yakından ilgilendirecektir. Öte yandan yurtiçinden açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminlerini yükseltmişti. Nisan ayında ise enflasyon oranının bir önceki aya göre yüzde 1,30 artış göstermesi bekleniyor. Enflasyon oranının beklentilerinden aşağı yönlü veya yukarı yönlü sapması TL varlıklarında oynaklığı yükseltebilir. Hem FED hem de enflasyon oranı odaklı bir hafta bizleri bekliyor olacak. Dolar kurunun teknik seviyelerine baktığımızda ise güçlü destek olan 3.500 – 3.550 bölgesinin aşağı yönlü geçilemediğini görüyoruz. Bu bölgenin kırılması halinde gerilemeler hız kazanarak 3.4750 seviyesine doğru sürebilir. Direnç olarak ise 3.6050 izlenebilir.'

DHA