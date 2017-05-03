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Son Dakika: Fed, faizlerde değişikliğe gitmedi

Fed, faizlerde değişikliğe gitmedi

21:213 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Fed, faizlerde değişikliğe gitmedi
Fed, faizlerde değişikliğe gitmedi

Amerikan Merkez Bankası Fed, 2-3 Mayıs'ta düzenlen toplantı sonucu faizlerde değişikliğe gitmeyerek, yüzde 0.75-1 aralığında tuttu.

Amerikan Merkez Bankası Federal Rezerv Sistemi (Fed),  minimum faiz oranını 0,75, maksimum faiz oranını 1 oranında tutarak, değişikliğe gitmedi.

Federal Rezerv Sistemi mayıs toplantısı sonucunda, yıllık enflasyonun yüzde 2 hedefinde seyrettiğini belirtti ve 1. çeyrekte ABD ekonomisinde görülen 'büyüme yavaşlaması' durumunun, geçici olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

 

DHA

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