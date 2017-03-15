FED faizleri çeyrek puan artırdı

ABD Federal Merkez Bankası (FED) Fed, Çarşamba günü düzenlediği toplantıda faizleri çeyrek puan artırırken, 2017 yılı içerisinde 2 kez daha faiz artışına gidilebileceğini öngördü. Piyasaların beklediği faiz oranı artışı böylece bu yıl içinde ilk kez gerçekleşmiş oldu.

FED faizlerin 0.25 oranında artırılması kararın ardından yaptığı açıklamada, ‘Gerçekleşen ve beklenen işgücü piyasası koşulları ve enflasyona bakıldığında, komite, federal fon faizi için hedef aralığını yükseltme kararı aldı. Ekonomik gidişe ilişkin kısa vadeli görünüm oldukça dengeli görünüyor’ dedi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefi dolaylarında istikrar kazanacağını bildirirken, gıda ve enerji haricinde enflasyonun yüzde 2 hedefinden biraz aşağıda olduğunu belirtti.

2017 yılı içerisinde 3 veya daha fazla faiz artışı yapılacağı beklentisinde olan FED yetkililerinin sayısı, 11’den 14’e yükselirken, 5 FED yetkilisinin de 2017 yılı için en az 4 kez faiz artışı öngörüyor.

Yellen: Ekonominin ilerleme kaydettiğini gösteriyor

FED Başkanı Janet Yellen, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, çeyrek puanlık faiz artışının ekonominin ilerleme kaydettiğini gösterdiğini, ancak ekonomik görünüme ilişkin değişikliği yansıtmadığını söyledi. Yellen, ekonomik öngörülerin Aralık ayından bu yana çok az değiştiğini, temel izlenimin ekonominin iyi yönde gittiği şeklinde olduğunu belirtti. Faiz artışları için uzun süre beklemenin uzun vadede daha hızlı bir faiz artırımına gidilmesi demek olabileceğini belirten Yellen, FED’in faiz politikası kararlarının, önceden belirlenmiş bir yol haritası olmadığını vurguladı.

Yellen, Trump yönetiminin potansiyel politika değişiklikleri ve bu politikalara ilişkin büyük bir belirsizlik bulunmasından dolayı, ayrıntılı olarak görüşmediklerini de söyledi. FED Başkanı Yellen, enflasyonun önümüzdeki yıllarda yüzde 2 hedefi etrafında denge kazanacağını, çekirdek enflasyonun son aylarda yüzde 2 dolaylarında sürdüğünü ve artmasının beklendiğini sözlerine ekledi. İstihdamın güvenli bir biçimde arttığını belirten Yellen, işe alım ve iş koşullarının daha da güçleneceği beklentisinde olduklarını söyledi ve maaş artışı tahminlerinin belirgin bir oranda yükseldiğinin altını çizdi.

Ekonomik hedeflere giderek yaklaşıldığının anlaşılmasının kilit nokta olduğunu söyleyen Yellen, FED’in faizleri aşamalı olarak artırmasının, etkisiz bir tutum sergilemekten daha uygun olacağını savundu.

DHA