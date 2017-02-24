Fed yetkilisinin konuşmasıyla doların yönü yukarıya döndü

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) bir yetkilinin, faiz artırımının "Mart kadar yakın" olduğunu söylemesi üzerine küresel piyasalarda yükselen doların yönü yukarıya döndü.

Fed'in önceki gece açıklanan tutanaklarının ardından 3.55 lira düzeyine kadar gerileyen dolar 3.5875 liraya çıkarken, euro da 3.78 liradan dönüp 3.80 liranın üzerine yükseldi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'ın ABD'de yeni faiz artırımının "Mart ayı kadar yakın bir zamanda" yapılması gerektiğini söylemesi üzerine, dolar küresel piyasalarda güç kazandı.

Doların yeniden yükselişe geçmesinin ardından Borsa İstanbul'da hisse senedi fiyatlarında düşüş hız kazandı ve BIST 100 Endeksi yüzde 1.37 düşüşle 87 bin 921 puana kadar geriledi.