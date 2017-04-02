Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın dedesi vefat etti

FENERBAHÇELİ futbulcu Ozan Tufan'nın dedesi 85 yaşındaki Ali Tufan, hayatını kaybetti.
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın dedesi Ali Tufan, bu sabah yaşadığı Bursa'nın Harmancık İlçesi'nde, yaşlılığa bağlı rahaksızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ali Tufan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Harmancık Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Harmancık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ozan Tufan'nın babası Mehmet Tufan, kabristan çıkışında taziyeleri kabul etti.
Ozan Tufan'ın bugün oynanan Kardemir Karabükspor maçı kadrosunda bulunması nedeniyle cenazeye katılamadığı belirtildi.
DHA