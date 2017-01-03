Fethiye'de 3 katlı binada yangın

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, 3 katlı binanın 2'nci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölen ya da yaralanan olmazken, binanın 2'nci ve 3'üncü katları kullanılamaz hale geldi.

Yeni Mahalle 1216 Sokak'ta İhsan Aytanç'a ait 3 katlı binanın 2'nci katında, bugün saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri görenler, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaşana kadar, alevler binanın 3'üncü katı ve çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının komşu binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. 1 saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı. Binanın 2'nci ve 3'üncü katlarının kullanılamaz hale geldiği yangında, ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis de soruşturma başlattı.

DHA