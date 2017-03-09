Fethiye'de eve kumar baskını

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde kumarhaneye dönüştürülen eve polis tarafından yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çatalarık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün saat 23.30'da, eve baskın yapan ekipler, 2 ayrı odada poker oynayan 7 kişiyi gözaltına aldı. Polis, masalardaki 4 bin 300 lira ile birlikte kumar oynamada kullanılan iskambil kağıtları ve pullara el koydu. Ev mühürlenirken, emniyette ifadeleri alınan 7 kişi serbest bırakıldı.

DHA