Fethiye'de turizm fuarı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek, İçecek İhtisas Fuarı (FETEX) açıldı.

Marmaris Fuarcılık (MARFO) tarafından organize edilen FETEX Fuarı, Çamköy Mahallesi'ndeki Çamköy Kapalı Pazaryeri'nde 4 bin 500 metrekare alan üzerine kuruldu. Fuarda, 80 marka ürünlerini tanıtmak için stant açtı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kapılarını açan fuar, 11 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

FETEX hakkında bilgi veren MARFO Fuarcılık sahibi Volkan Gülcan, Bursa, İstanbul ve İzmir ağırlıklı firmaların fuarda ürünlerini tanıtmak için stant açtığını söyledi. Fuar alanında perşembe ve cuma günü yaklaşık 1500 öğrencinin katılacağı ve aşçıların yarışacağı bir organizasyonda düzenleneceğini artan Gülcan, "Bir turizm tesisin aradığı tüm ürünler bu fuarda sergileniyor. Turizmci ve vatandaşlarımızdan fuarı gezerek ürünleri incelemesini, tedarikçi firma yetkilileriyle tanışıp, iletişim kurmasını istiyoruz. Ziyaretçilerimizin fuardan ürün alıp almaması önemli değil. Ziyaret etsinler ve ürünleri incelesinler" dedi.

DHA