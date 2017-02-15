Fetih El Şam terör örgütü üyesinin evinden FETÖ kitapları çıktı

MUŞ'ta gerçekleştirilen terör operasyonunda yakalanan terör örgütü Fetih El Şam-Nusret Cephesi üyesinin evinden FETÖ/PDY terör örgütüne ait kitaplar ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetih El Şam-Nusret Cephesi terör örgütüne yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Örgüt ile bağlantılı şüphelinin 5 Temmuz 2015'de Kilis üzerinden Suriye’ye giderek 4 ay çatışma bölgelerinde örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü, örgüt mensupları ile irtibat kurarak Muş’tan eleman aktarımı sağladığı tespit edildi. Açıklamada, "Suriye’deki çatışma bölgesine tekrar gitmek için hareket edeceği esnada 5 Şubat 2017 günü yakalanmıştır. Yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramada; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı tarafından yazılmış kitap ile şahsın Suriye’de savaşırken çekilmiş larının da yer aldığı dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Şahıs çıkarıldığı adli mercilerce ‘silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan’ tutuklanmış ve şahıs ile irtibatlı olan bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.

DHA