FETÖ Çatı Davası'nda Ali Tatar'ın sorusu tansiyonu yükseltti

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan soruşturma kapsamında açılan FETÖ Çatı Davası'nın görülmesine devam edildi. Bugünkü duruşmada çapraz sorgusu yapılan sanık Hidayet Karaca, şikayetçi Ali Tatar'ın sorularına sinirlenince gerginlik yaşandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 7'si tutuklu 73 sanığın yargılandığı davanın bugünkü celsesine 6 tutuklu sanık, şikayetçiler ve tarafların avukatları katıldı. Çapraz sorgusu sırasında medya grup başkanı olduğu Samanyolu televizyonun bağımsız ve tarafsız haber yaptığının belirten Hidayet Karaca'ya, kumpas davalarında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar soru yöneltti.

TATAR'A 'SENİ İLGİLENDİRMEZ' SÖZÜ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Ahmet Tatar, sanık Karaca'ya, "Balyoz ve Ergenekon davalarında mahkeme kararını vermeden önce Samanyolu televizyonu nasıl kararlara ilişkin haber yapıyordu" sorusunu yöneltti. Karaca, soruya, "Olayla ilgili benim bilgim yok" şeklinde cevap verince Tatar, "Senin görevin neydi, orada ne iş yapıyordun" diye çıkıştı. Karaca da Tatar'a yönelik, "Seni ilgilendirmez" diye cevap verdi.

Bu cevaba sinirlenen Tatar, "Benim canımı yaktın sen. Beni ilgilendirir tabi. Sen yayın yönetmenisin orada. Uçan kuştan haberin var. Bizzat rapor veriyorsun Feto'ya. Burada yargılanan insanın mertçe durması lazım. Sen mert değilsin" diye bağırdı.

Bu sözlere karşılık Karaca, "Sorularının hiç birine cevap vermek istemiyorum" dedi. Tatar da "İster ver ister verme bunlar kayda giriyor" diye konuştu. Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın müdahalesiyle tartışma sonlandırılarak Karaca'nın sorgusuna devam edildi.

BİRLEŞTİRİLEN DAVA NEDENİYLE KAYA İKİNCİ KEZ İFADE VERDİ

Dava sürerken, hakkında yürütülen bir başka soruşturmada 'Anayasayı İhlale Teşebbüs' suçlamasıyla iddianame düzenlenen, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek, birleştirilme kararı verilen dosya nedeniyle Zaman Gazetesi'nin kurucusu tutuklu sanık Alaeddin Kaya ikinci kez savunma yaptı. Kaya'ya, gizli tanık ifadesinde, sahibi olduğu Belde ve Yedigün adlı gazeteleri FETÖ adına yönettiği, çalışanlardan himmet toplandığı ve zorla Zaman Gazetesi'ne abone yaptırdığı iddiaları soruldu. Kaya iddiaları kabul etmedi.

MAHKEME BAŞKANI'NDAN KAYA'YA UYARI

Alaeddin Kaya, hakkında düzenlenen iddianameyi anlatırken, "Böyle saçma sapan şeyler" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Siz mahkemeyle böyle bir diyaloga giremezsiniz. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama iddianameye saçma sapan diyemezsiniz" diye uyardı. Özür dileyen Kaya, "Çok güzel iddianame ama benimle ilgili iddialar havada kalıyor" diye karşılık verdi.

SENİ GİZLİ TANIK YAPACAĞIZ DEDİLER

Alaeddin Kaya, hakkında açılan ikinci dava ile ilgili "Çok garip şeyler oldu" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Yakalandığımda hakkımda Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı vardı. Yani Çatı Davası'nın sanığıydım. Buraya geldiğimde polisler beni nereye götüreceklerini bilemediler. Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelmem gerekirken savcıya götürdüler" dedi. Kaya, savcıya götürüldüğünde kendisini gizli tanık yapacaklarını söylediklerini de iddia ederek, "Sonra savcı 'hem sanık hem tanık' olmaz demiş. Ben de 'peki dedim' " diye konuştu.

Bugün sonlandırılan duruşma, yarın Alaeddin Kaya'nın sorgusuyla devam edecek.

DHA