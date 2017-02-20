FETÖ davasında 6 tahliye

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 'terör örgütü yöneticisi olmak', 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'teröre finans sağlamak' iddialarıyla 12.5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 11 tutuklu avukat ve 1 avukat katibi ile tutuksuz 12 avukat, 1 psikolog ve 1 emekli sanığın yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmada 6 sanık tahliye edildi.

Samsun'da polisin yaklaşık 6.5 ay önce gerçekleştirdiği FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 11 avukat, 1 avukat katibi ile adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakılan 12 avukat, 1 psikolog ve 1 emekli vatandaşın yargılanmasına başlandı.

Samsun 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'terör örgütü yöneticisi olmak', 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'teröre finans sağlamak' suçlarından 12.5 ile 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti tüm sanıkların ifadeleri ses kaydıyla kayıt altına aldı.

Hakkında 'terör örgütü yöneticisi olmak' iddiasıyla dava açılan tutuklu sanık avukat Fevzi Cem Şenocak mahkeme heyetine verdiği ifadesinde, "İddianamenin yüzde 75'i benim üzerimden geliyor. Benim terör örgütü yöneticisi olduğum yönünde iddia var. Malumunuz bu silahlı terör örgütü Sayın Cumhurbaşkanımızın 2016 yılında yaptığı konuşmalardan da anlaşılacağı üzere 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminden sonra meydana gelmiştir ya da ne olduğu anlaşılmıştır. Türkiye'de Fetullah Gülen gerçeği vardır. Özellikle 2002 yılından sonra siyasiler tarafından bütün Türkiye'de doğrudan insanların nazarına verilmiştir. İnsanlar Allah'ın belası FETÖ/PDY örgütünü bilmiyorlar. Ben FETÖ/PDY bilmem. Hayatım boyunca vatanıma ve milletime hizmet ettim. İddianamede Samsun'un FETÖ/PDY terör örgütünün avukat sorumlusu ve çevre illerinin sorumlusu olduğum iddia ediliyor. Bu iddialarla ilgili bir tane şahit bile yok. Hangi toplantılara katılmışım, hangi kararları almışım Baskı uygulayıp para ve kurban toplamışım. Samsun'da nerede toplantı yapmışım, kimlerle beraber olmuşuz. Gizli tanıkların ifadesi var. Diyorlar ki avukatları numaralandırmışım. Bu doğru değil" diyerek ifadesini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca 'çevre illerde FETÖ soruşturmalarında ücretsiz avukatlık yapıyor' diyorlar. Böyle birşey yok. Ben yıllarca AK Parti Milletvekili Fuat Köktaş ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın avukatlığını da yaptım. Benim 800 milyon lira param varmış ve örgütün kasasıymışım. Benim ne bir lüks villam var, ne de lüks arabam. Ben kirada oturuyorum. Kesinlikle FETÖ yöneticisi ve üyesi değilim. Hiçbir silahlı terör örgütü üyesi değilim. Faaliyetlerine katılmadım. Kiminle toplantı yapmışım, ne kararlar almışım. Samsun ve çevre illerinde avukatları zorla toplamışım zorla himmet toplatmışım. Son 6 yıl içinde Samsun dışına da iki ile gittim. E.U. adlı kadın yılda 2 kez Amerika'ya gittiğimi döndüğümde de 'FETÖ'yü överdi' demiş. Bu şahıs benim yanımda 7-8 ay kadar çalıştı. Daha sonra işten çıkarttık. Amerika'ya gidip geldiğimi bile gördüğüne inanmıyorum. Ben hayatım boyunca 1 yıl içinde Amerika'ya 2 kez gitmedim. Beni FETÖ/PDY ile irtibatım varmış gibi bir konuma sokuyorlar. Ben Fetullah Gülen ile görüşecek kadar itibarlı birisi olsam Amerika'da otelde mi kalırım. Benim Bank Asya'daki hesabım yaklaşık olarak 10 yıldan fazladır var. Yani 15 yıl evvel de vardı. Hiçbir zaman Fetullah Gülen isimli şahsın talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmış değilim. Bank Asya EFT ve havale paraları almadığı için tercih ederdik. Ben KASİD'a üye oldum ve hukuki seminerler verdim. Bu tamamen devletin denetiminde olan bir dernekti. FETÖ/PDY silalhı terör örgütünün Karadeniz yapılanmasıyla hiçbir alakam yoktur. Darbe girişiminde bulunan her kimse Allah belasını versin. Fetullah Gülen'de bu işin içindeyse onun da Allah belasını versin."

Mahkeme heyeti diğer tutuklu vu tutuksuz sanıkların ifadesinin alınmasının ardından içlerinde Fevzi Cem Şenocak'ın da bulunduğu 6 sanığın tutukluluk halinin devamına, 6 tutuklu sanığın ise yurt dışına çıkış yasağı getirip adli kontrol altında tutulmak kaydıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

DHA