FETÖ davasında ara karardan 1 tahliye çıktı

DENİZLİ'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimine yönelik açılan ve aralarında 11. Komando Tugay Komutanı Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 60 sanıklı davada ara karar verildi. Mahkeme 42 tutuklu sanıktan Astsubay Ahmet Ali Akın'ı sağlık sorunları sebebiyle adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine fiili olarak katılımla ilgili Türkiye'de başlayan ilk dava olma özelliği de taşıyan darbeci askerler davasında, 26 Aralık'ta başlayan ve 14 celse süren ilk duruşmada, sanıklar ve avukatları savunma yaptı. 14'üncü celsenin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Karara göre sanık Astsubay Ahmet Ali Akın'ın sağlık sorunları sebebiyle adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilirken, 41 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık Astsubay Ahmet Ali Akın'ın yakalandığı hastalığın tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi için, avukatının tahliye talebine cumhuriyet savcısı da olumlu görüş bildirdi. Mahkeme heyeti de ara kararda bir tek Akın'ın tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen Akın için yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Mahkeme, darbe girişiminin Denizli'deki en önemli isimlerinden ve halen firarda olan 11. Komando Tugayı eski Kurmay Başkanı Fahrettin Demir hakkındaki yakalama emrinin devamına ve infazının beklenmesine de karar verdi.

Tutukluluklarına devam kararı verilen 41sanık, İzmir F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Aralarında 11. Komando Tugayı'nın eski komutanı Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 41'i tutuklu, 1'i firari ve 18'i tutuksuz 60 sanık hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ayrıca 15'er yıl hapis cezası talep ediliyor. Davaya 22 Şubat'tan itibaren yapılacak duruşmayla devam edilecek.

DHA