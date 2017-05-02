FETÖ davasında emekli madenciler savunma yaptı

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY davasında emekli maden işçileri tutuklu 57 yaşındaki Şaban B. ile tutuksuz 60 yaşındaki Muhsin K'nın yargılanmalarına başlandı.

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar hazır bulundu. 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık', ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', ‘Silahlı terör örgütüne üye olma', ‘Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet', ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapisleri talep edilen sanıklar savunmalarını yaptı.

Tutuklu sanık Şaban B. savunmasında, 'FETÖ'nün yurtlardaki sohbetlerine katıldım. Ancak FETÖ cemaatine mensup değilim. Bunların içinde bulunmadım. Dereköy Köyü sorumlusu değilim. Ben mütevelli adı altında herhangi bir görev almadım. Evimde yapılan aramalarda ele geçirilen kitapları kırtasiyenin sahibinden ücret karşılığında aldım. Öğrenci evlerine yardım için il dışına çıkmadım. Jandarmada sohbet toplantılarına katıldığıma yönelik ifade vermedim. Jandarma, ifadede adı geçen isimleri bana sorunca cevap verdim. Benim ifadelerim çarpıtılarak tutanağa yazılmış. Bunları kabul etmiyorum. 7 aydır tutukluyum. Neden tutuklu olduğumu bilmiyorum. Tahliyemi istiyorum. Türk adaletine güveniyorum' dedi.

Tutuksuz sanık Muhsin K. ise 17-25 Aralık'tan önce cemaatin dini sohbetlerine katıldığını, ondan sonra katılmadığını belirterek, “Köy sorumluluğunu kabul etmiyorum. Bu cemaate üye değilim. Katılmamın sebebi manevi ve dini vecibeleri yerine getirmek ve fakir öğrencilere yardım etmek içindi. 17-25 Aralık'tan sonra bu yapıdan yavaş yavaş kopmaya başladım. Türk adaletine güveniyorum” diye konuştu.

Mahkeme, Şaban B.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA