FETÖ davasında gizli tanık 'Tuna'dan şok iddialar

ANTALYA'da FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu iddia edilen eğitim kurumlarıyla ilgili 3 sanıklı davanın gizli tanığı Tuna, FETÖ sohbetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a beddualarla başladığını iddia etti. Tuna, sohbetlerde 'tılsımlı olduğu', 'Sizi hipnotize edebilir' denilerek Erdoğan'ın konuşmalarının dinlettirilmediğini kaydetti.

Antalya'da FETÖ ile irtibatlı olduğu iddia edilen eğitim kurumlarının ortaklarına yönelik soruşturma kapsamında haklarında terör örgütü üyeliğinden 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Musa K., Recep B. ve Sadullah T.'nin yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmada Recep B. ile Sadullah T.'nin tahliye edildiği davanın ikinci duruşmasında gizli tanık 'Tuna', SEGBİS üzerinden ifade verdi. Sesi değiştirilip görüntüsü mozaiklenerek ifadesi alınan 'Tuna', 3 sanığı da tanımadığını söyledi. İfadesinde Antalya'da FETÖ'nün eğitim yapılanmasıyla ilgili bilgiler veren gizli tanık Tuna, "Ben bu yapının içinde 10 yıl kadar kaldım. 17/25 Aralık sürecinden sonra uzaklaşmaya başladım. 2015 yılı sonbaharında ise çıktım. Bugüne kadar bu yapıyla ilgili 100 sayfanın üzerinde ifade verdim. Ben değişik illerde bu yapıya ait kurumlarda çalıştım" dedi.

ÖRGÜTÜN AMACI

Örgütün amacı hakkında da bilgi veren gizli tanık Tuna şunları söyledi:

"Bu örgütün amacı belli bir olgunluğa eriştikten sonra Türkiye'yi cemaatin istediği şekilde yönetmekti. Türkiye'ye şeriatı getirmek istiyorlardı. Vazifeli kişiler dışında dışardan birinin, kolejin ya da dershanenin muhasebesine oturması mümkün değildir. Çünkü orada mahrem bilgiler vardır. Mahrem bilgiden kastım gizli bilgilerdir. Dershanedeki öğrencilerin bilgileri Kaynak Holding aracılığıyla yurtdışına aktarılıyordu. Bu bir programla gerçekleşiyordu. Hatta bunun için 1 milyon dolar harcandığını duymuştum." dedi.

GAZETEDEKİ İLAN

Darbe girişiminin olduğu tarihte kendisi örgüt içinde olmadığı için darbeden kimlerin haberdar olduğunu bilmediğini kaydeden gizli tanık Tuna şöyle devam etti:

"Fakat örgüt sosyal ağı, sosyal medyayı çok hızlı kullanır. Örgüttekiler darbenin zamanını bilmiyorlardı. Ancak birçok kişi seziyordu. Zaman Gazetesi'nin sirenli reklamı kesinlikle darbeyi ima ediyordu. Örgütün büyük ağabeyleri ve imamları darbenin kansız yapılmasını istiyorlardı. Fakat bu yapılamayınca darbeye bu şekilde teşebbüs edildi. 2008, 2009, 2011 yıllarında da darbeyle ilgili konuşmalar oluyordu."

'ÖRGÜTÜN PLANLARI BİTMEMİŞTİR'

Sohbet toplantılarının devlet büyüklerine beddualarla başladığını belirten gizli tanık Tuna şunları anlattı:

"Sohbetlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın idam edileceği konuşuluyordu. Bu örgütün planları bence bitmemiştir. Tüm gücünü kullanmamıştır. Deşifre olmamışlardır. Recep Tayyip Erdoğan için 'tılsımlı' deniyordu. 'Sözlerinde tılsım var' deniyordu. Bu yüzden konuşmaları dinlettirilmiyordu. ATV televizyonu seyrettirilmiyordu. Sabah gazetesinin okunması istenmiyor, aldırmıyorlardı. 'Recep Tayyip Erdoğan sizi hipnotize edebilir. Tılsımlanmayın, hain olmayın' deniyordu."

Gizli tanık Tuna'nın, FETÖ ile irtibatlı okullar arasında saydığı Toros Koleji'nin ortaklarından tutuklu sanık Musa K. ise iddiaları kabul etmedi. Toros Okulları'nın Antalya'da işadamlarının kurmuş olduğu bir okul olduğunu belirten Musa K., gizli tanığın senaryo ürettiğini iddia etti. Musa K.'nın avukatı Rıdvan Yıldız da bu okulun yöneticilerinin başka ülkelere kaçtığını, müvekkilinin ise saflığından yararlanılarak kullanıldığını söyledi.

Davanın tek tutuklu sanığı Musa K.'nın 100 bin lira kefaletle tahliyesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

DHA