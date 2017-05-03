FETÖ propagandasından yargılanan aşçıdan 'Gözlüğüm kırılmıştı' savunması

İZMİT'te, darbe girişiminin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak suçundan yargılanan aşçı Abdullah A. 'Gözlüğüm kırılmıştı. Bilerek yazmış olmayabilirim' diyerek kendini savundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından aşçı Abdullah A. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklandı. Abdullah A. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Darbe girişiminin olduğu akşam ve daha sonraki günlerde, 'Bir daha şehitler ölmez demeyin, onları siz öldürdünüz', 'Yüzlerce şehit için bir Fatiha okumayanlar şu an sela veriyor', 'Demokrasi şeytan işi diyen imamlar cami minarelerinden demokrasi için çağrı yapıyor', 'Doblo ile tank durdurduğunu sananlar var, gerçekten darbe olsaydı o tankı size so…….ı' paylaşımları nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan Abdullah A.'nın bugün Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Abdullah A. paylaşımları bilinçli olarak yapmadığını belirterek, 'Olay tarihinde gözlüğüm kırılmıştı. Bilerek yazmış olmayabilirim. Benim bilgisayarımdan girip başkası da yazmış olabilir, bilmiyorum. Benim FETÖ/PDY ile herhangi bir ilgim yoktur. Ben darbe olduktan sonra hep sokaktaydım. Suçlamaları kabul etmiyorum' diyerek kendini savundu.

Cumhuriyet Savcısı sanığın facebook hesabından FETÖ/PDY'yi öven, darbe girişimini meşru gösteren paylaşımlar yaptığının tespit edildiğini, 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçunu işlediği anlaşıldığından bu suçtan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise savunma için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti sanığın adli kontrol şartının kaldırılmasına, yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA