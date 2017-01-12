FETÖ sanığı 17 Milli Eğitim çalışanının yargılanmasına başlandı (2)

2 TAHLİYE, 2 TUTUKLAMA

Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan 17 Milli Eğitim çalışanın yargılandığı davanın ilk duruşması 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Geç saatlere kadar süren duruşmada sanıklar tek tek kendilerini savundu. Tutuksuz sanıklardan Cemal Öztürk, cemaatin 1725 Aralık'tan sonra siyaset yapmaya başladığını ve bunu fark edince bağlarını kopardığını söyleyerek, "Hükümeti can düşmanı olarak gördüler. Bank Asya'ya 100 lira da olsa para yatırın denildi. Amerika'daki hain arkasından gidilecek bir adam değilmiş" dedi.

Diğer tutuksuz sanıklardan Osman Ekiz ise üniversite öğrencisiyken bir süre cemaat evlerinde kaldığını söyleyerek, "Toplantılarda cemaate eleman kazandırma gibi konular üzerinde duruluyordu. İnsanların fişlenmesini, çevremizdeki tehlikeli gördüğümüz isimleri kendilerine bildirmemizi istiyorlardı. Benim de bilirkişi olmam istenmişti. Amaçları şimdi ortaya çıkıyor. Hakim, savcı, polis, bilirkişi hepsi bunlardan olacaktı ve milletin başına çorap örülecekti" diye konuştu.

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuklu sanıklardan Zeki Malbeleği ve Şerif Uysal'ı adli kontrol şartıyla tahliye etti, tutuksuz sanıklardan Metin Arslan ile Suat Bakay'ın ise tutuklanmasına karar verdi. Heyet duruşmayı 6 Nisan'a erteledi.

DHA