FETÖ sanığı 42 kadından 40'ının adli kontrolü kaldırıldı

ANTALYA'da FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 42 kadından 40'ı hakkındaki adli kontrol, yurtdışına çıkış yasağı şartıyla kaldırıldı.

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 42 kadın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Haklarında terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 42 sanığın yargılanmasına başlandı. Manavgat ilçesinde toplantılara katıldıkları, Bank Asya'da hesap açtırdıkları, çocuklarını FETÖ ile irtibatlı olduğu iddia edilen okullara ve dershanelere gönderdiği iddia edilen sanıklar suçlamaları kabul etmedi. İki gün devam eden davanın ilk duruşmasının sonunda mahkeme, defterinde isim listesi bulunduğu iddia edilen Emine K. ile mahkemeye ByLock programını kullandığı yönünde tespit raporu gönderilen Dudu A. dışındaki diğer sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin yurtdışı çıkış yasağı uygulanmak suretiyle kaldırılmasına karar verdi. İki sanığın haftada üç gün olan imza atma yükümlülüğü ise bir güne düşürüldü. Duruşma ertelendi.

DHA