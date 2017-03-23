FETÖ sanığı 5 öğretmene 6’şar yıl 3’er ay hapis ve tahliye

KAYSERi’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 aydan bu yana tutuklu bulunan 5 öğretmen yargılandıkları davalarda örgüt üyesi olmak suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu FETÖ/PDY üyesi olmaktan yargılanan sanıklar Bekir Uzun, Süleyman Aksu, Yusuf Aysin, Yüksel Yalçınkaya ve Zaki Erdaş suçlamayı kabul etmedi. Öğretmenler, örgütün kriptolu programı 'ByLock’u kullanmadıklarını, Bank Asya’yı faizsiz bankacılık olması nedeniyle tercih ettiklerini belirtip tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, 5 öğretmeni FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıkların cezaevinde bulundukları süre ve sağlık sorunlarını değerlendirerek, tahliyelerine karar verdi.

DHA