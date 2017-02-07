FETÖ sanığı avukatının iddiası; Darbeyi Fethullah Gülen yapmadı

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve önceki mahkeme avukatın reddi hakim istemiyle ertelenen davada tutuklu Adliye katibi Hasan Özsarı'ya 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık avukatı Özcan Akıncı savunmasında "Bu darbeyi Fethullah Gülen yapmamıştır" iddiasında bulundu.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklu bulunan Hasan Özsarı ve avukatı hazır bulundu. Geçen Aralık ayındaki mahkemenin ilk davasında avukat Özcan Akıncı'nın mahkemenin taraflı olduğunu söyleyip reddi hakim talebinde bulunmuştu. Üst mahkeme istemi değerlendirerek red talebini kabul etmedi. Geçen duruşmada Avukat Akıncı, FETÖ'nün yasaya aykırı faaliyet içerisinde bulunmadığını, geçmişinde terör faaliyetleri içerisinde bulunmadığı, Fethullah Gülen cemaatinin barış ve demokrasi çağrısı yaptığını söylemişti.

Tutuklu bulunan Adliye sarayında katip, 30 yaşındaki Hasan Özsarı savunmasında terör örgütü üyesi olmadığını belirterek şöyle dedi:

"Ben, terörist değilim. Cep telefonu ve bilgisayarımda ele geçen materyalleri ben yüklemedim. 'ByLock' kullanıcısı değilim. Evimde ele geçen Sızıntı dergisi, bakanlık tarafından onaylıdır. Cep telefonumda ele geçirilen ve üzerinde bu sorular çıkabilir şeklindeki soru resimleri, mesleki sınav soruları olabilir. Ancak, telefonuma nereden geldiğini bilmediğim sorulardır."

"DARBECİLERLE ÇATIŞAN POLİSLER DARBECİ DİYE TUTUKLANDI"

Tutuklu Özsarı'nın savunması ardından söz alan avukatı Özcan Akıncı mahkemede, dosyanın esasına yönelik savunmasında şunları söyledi:

"Bu darbeyi Fethullah Gülen yapmamıştır. İspatlansın ben de kabul edeceğim. Darbeyi 3 bin kişi yaptı. 40 bin kişi ihraç oldu. Darbecilerle sabaha kadar çatışan polisler, darbeci diye cezaevine atıldı. 50 yıllık geçmişi olduğu iddia edilen bu örgütün, adli bir olayı, terör faaliyet yoktur. Müvekkilin terör örgütü üyesi olduğunu söylemek için, terör örgütü olması gerekir."

Mahkeme heyeti yargılama sonunda adliye çalışanı Hasan Özsarı'ya, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

DHA