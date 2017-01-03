FETÖ sanığı: Bu örgütle anılmak istemiyorum

TOKAT'ta sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve tutuksuz yargılanan öğretim görevlisi 3 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan H.B., "Bu örgütle anılmak istemiyorum" dedi.

Tokat'ta örgütün üniversite yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon sonrası Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde açığa alınan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak tutuksuz yargılanan öğretim görevlileri F.Y., H.B. ve Ö.Ş. hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından Tokat Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan davanın duruşmasına bugün devam edildi. Duruşmaya 3 sanık ile avukatları katıldı.

"2 TELEFONUMDA BYLOCK KULLANDIM"

Duruşmada sanıklardan savunmaları istendi. İlk olarak söz alan Ö.Ş., raporlarında suç unsurunun bulunmadığını kaydederek, daha önceki savunmasını tekrarladığını belirtti. H.B. ise kayıtlarda çıkmadığı halde 2 cep telefonunda Bylock programını kullandığını itiraf ettiğini belirterek, "Bunları sohbet amaçlı kullandım. Raporda suç unsuruna teşkil eden bir şey bulunmadı. Hayatıma yeni bir sayfa açmak istiyorum. Bu örgütle anılmak istemiyorum" dedi. F.Y. ise savunmasında, ilk günden bu yana hiçbir şeyi saklamadığını söyleyerek, "FETÖ aşağılık terör örgütünü çözülmesi için her şeyi anlattım. Devletin bekası için anlattım" diye konuştu. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı ise, üç sanığın cezalandırılmasını istedi. Dava sanıklara ek süre verilerek 16 Ocak’a ertelendi.

DHA