FETÖ sanığı oğluna 'Kafana sık' diyen baba duruşmada tanık oldu

BOLU 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli 3'ü tutuklu 10 askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasında, tutuklu sanıklardan Yüzbaşı Nuri Kıyak'ın, 15 Temmuz gecesi, 'Sakın dışarıya çıkmayın' mesajına, 'Onurun varsa kafana sık' cevabı veren babası 54 yaşındaki Hüseyin Kıyak tanık olarak dinlendi. Baba Kıyak, oğluyla 7 yıldır görüşmediklerini söyleyerek, 'O mesajı oğlumun FETÖ ile ilişkisi olduğu şeklinde bir düşünceyle atmadım' dedi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Bolu 2'nci Komando Tugayı eski komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Tugay Kurmay Başkanı Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile 1'i yarbay, 4'ü üsteğmen, 1'i teğmen, 1'i astsubay 7 tutuksuz sanık hazır bulundu. 'Anayasayı ihlal' ve 'Terör örgütüne üye olmak' suçlarından yargılanan ve 15 Temmuz gecesi tugayda nöbetçi subay olan sanıklardan Yüzbaşı Nuri Kıyak, o gece babasına, 'Sakın dışarıya çıkmayın' mesajı göndermişti. Baba Hüseyin Kıyak da 'İstersem pimini çekerim. Hayatını söndürürüm. Onurun varsa kafana sıkarsın. Yüreğim soğur' şeklinde cevap yazmıştı.

Oğluna yazdığı bu mesaj nedeniyle duruşmada tanık olarak dinlenen Hüseyin Kıyak, ailevi sorunlar nedeniyle oğluyla 7 yıldır görüşmediklerini söyleyerek, 'Gönderdiği düğün davetiyesinin üzerine adımı bile yazmadı. Ona çok öfke ve kin duydum. Torunum oldu onu da göremedim. Ona hala çok öfkeliyim. Bu mesajları da bu nedenle attım. Bu mesajların o gece atılması sadece tesadüf. Bu mesajları oğlumun FETÖ ile ilişkisi olduğu şeklinde bir düşünceyle atmadım. Oğlumun FETÖ ile ilişkisi yok' diyerek gözyaşı döktü.

Tuğgeneral Güneşer'in sözde sıkıyönetim emrini aldığında yanında bulunan Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Salnur da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Gaziantep E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla tanık olarak ifade verdi. Makam odasında, Güneşer ve yanında bulunan subaylarla birlikte gelen sıkıyönetim emrini okuduklarını söyleyen Tuğgeneral Salnur, 'Emrin içeriğinin suç teşkil ettiğini görünce işlem yapmadık. Güneşer, Bolu'da bulunan 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki yardımcılarının yeni atanması ve kendisini tanımamaları nedeniyle huzursuzlandı. Tugay Komutan Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü ile görüşmesinden sonra öfkesi arttı. Bize 'Bu emniyet müdürü hepimizin başını yakacak. Ne biçim bir adam bu, delirmiş. Nasıl emniyet müdürü olmuş bu adam. Lojmanların çevresini polisle çevirmişler' diyerek rahatsızlığını dile getirdi. Tümen Komutanını arayarak 'Asker çıkarsa kan dökülecek' diyerek Bolu'ya gitmek istediğini söyledi. Askeri konvoyla yola çıktı fakat yol güzergahı üzerindeki bir karakolda inerek geri dönmesi emri verildi' dedi.

DHA