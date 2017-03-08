FETÖ sanığı Tuğgeneral Doğan'da, '1725 Aralık işleri kolaylaştırdı' notu

Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ,(DHA) KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli 38'i tutuklu 81 askerin yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Tuğgeneral Cemalattin Doğan'ın ajandasında, '"17-15 Aralık işleri kolaylaştırdı' yazılı notu soruldu. Doğan, sözleri Genelkurmay ikinci başkanının eğitimde söylemesi üzerine not tuttuğunu öne sürerek, "Bu cümleyi devletin o dönemde paralel yapıyı deşifre ederek kararlılığını anlatmak maksadıyla söyledi. Eğer bu kelime suç teşkil ediyorsa, bu suç bana ait değil, Genelkurmay ikinci başkanına aittir" dedi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan zırhlı araçlarla İstanbul'a gitmek için yola çıkan ve vatandaşlar tarafından durdurulan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanığın yargılanmalarına devam edildi. Halk Eğitim Merkezi salonundaki süren duruşmada Mahkeme Başkanı İzzet Koçer, Tuğgeneral Doğan'a ajandasında yazılı bulunan, '17-25 Aralık işleri kolaylaştırdı' şeklinde yazılı notu sordu. Soru üzerine Tuğgeneral Doğan, "General, amiral oryantasyon eğitiminde dönemin Genelkurmay ikinci başkanı eğitimde söyledi. Eğitimde tuttuğum tüm notlarım ajandamda bulunuyor. Genelkurmay ikinci başkanının konuşmasındaki, '17-25 Aralık işleri kolaylaştırdı' sözlerinde bir art niyet bulunmamaktadır. Bu cümleyi devletin o dönemde paralel yapıyı deşifre ederek karalığını anlatmak maksadıyla söyledi. Eğer bu kelime suç teşkil ediyorsa, bu suç bana ait değil, Genelkurmay ikinci başkanına aittir" dedi.

Heyet Başkanı Koçer'in, "Bu notları neden tutma ihtiyaca duydunuz" sorusuna Tuğgeneral Doğan, "Askeriyede komutanlar boşuna konuşmaz anlayışıyla not ettim" dedi.

"ŞU ANDA SİZİ YARGILIYORUZ"

Akranlarından 1 yıl önce terfi etmesine ilişkin savunmada bulunan Doğan, "Akranlarıma göre bir yıl önce terfi ettim. Terfim teamüllere uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Çünkü ben yüksek lisans yapıyordum ve bu nedenle akranlarımdan önce terfi ettim. Benim terfim Yüksek Askeri Şura üyelerince gerçekleştirilmiştir. Bu eğer suç ise bu kararı uygulayanlarda zan altında tutulmalı. Tabi bu iddialar hayalden ibarettir. Terfimi de onaylayan sayın Cumhurbaşkanımızdır. Eğer bu haksız bir terfiyse silahlı kuvvetlerinde erken terhis sistemi kaldırılmalıdır. Benim hakkımda FETÖ'cü diyenler asıl FETÖ'cüdür" dedi.

Heyet Başkanı İzzet Koçer, Tuğgeneral Doğan'ın bu sözlerine tepki göstererek, "Bununla ilgili savcılığa su duyurusunda bulunabilirsiniz, biz şu anda sizi yargılıyoruz" dedi.

Duruşmaya daha sonra tanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam edildi.

DHA