FETÖ sanığı Tuğgeneral Güneşer: Vali ve belediye başkanını almak bana yakışmaz

BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında 2'nci Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in de bulunduğu 3'ü tutuklu, 7'si tutuksuz 10 askerin yargılanmasına başlandı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hakkari'de görevde olduğunu belirten Tuğgeneral Güneşer, "İsteseydim hemen karşımdaki Irak bölgesine geçerdim" dedi. Sıkıyönetim Komutanı olararak Vali ve belediye başkanının gözaltına alınması emrini verdiği iddiasıyla ilgili de Güneşer, "Valiyi ve belediye başkanını alıp yerine başkasını oturtmak bana yakışmaz" dedi.

Tutuklu sanıklar Tuğgeneral İsmail Güneşer, Tugay Kurmay Başkanı Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile 1'i yarbay, 4'ü üsteğmen, 1'i teğmen, 1'i astsubay 7 tutuksuz sanığın Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmada 3 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan üsteğemen Mustafa Gürlü hazır bulundu. Diğer sanıklar ise katılmadı. Duruşma nedeniyle adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Adliyenin önündeki yol demir bariyerlerle kapatıldı.

2.5 SAAT SAVUNMA YAPTI

'Anayasayı ihlal' ve 'Terör örgütüne üye olmak' suçlarından ağırlaştırılmış ömürboyu hapis ile 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanıklardan, sıkıyönetim atama listesinde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı olarak adı bulunan Tuğgeneral Güneşer, 2.5 saat savunma yaptı. Tuğgeneral Güneşer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 27 yıl görev yaptığını, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaverliğini üstlendiğini, bu süre zarfında istihbarat tarafından ailesiyle birlikte incelendiklerini, bir olumsuzluk tespit edilmediğini söyledi. Darbe girişimini lanetlediğini belirten Tuğgeneral Güneşer şöyle konuştu:

"Benim ve ailemin bu örgütle hiç bir bağlantımız yok. Ne bankalarıyla na okullarıyla irtibatım olmadı. Bolu'da kışlada olaylara müdahale edecek kimse yok. Kent merkezine buradan araç çıkışı bile olmadı. Sözde sıkıyönetim direktifinden de tesadüfen haberim oldu. Listeyi hazırlayanların benim Hakkari'de olduğumdan bile haberleri yok. Ben isteseydim hemen karşımdaki Irak bölgesine geçerdim. Adımın listede olması beni de şaşırttı. Niye olduğumu anlayamadım."

'VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINI ALMAK BANA YAKIŞMAZ'

Darbe gecesi Vali ve belediye başkanınını gözaltına alınması yönünde bir emrinin olmadığını ileri süren Tuğgeneral Güneşer, şöyle devam etti:

"Hiç bir şekilde benim kriz masasının açıldığından bile haberim yok. Düzce İl Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklu ve bu kişi benim hakkımda tutanak tuttu. Ben darbeye ilişkin olayları da karargah subayından öğrendim. Benim Hakkari'de olduğumdan haberleri yok. Ben nasıl Bolu'ya geleyim. Kendi karargahıma gitseydim sabaha kadar olaydan haberim olmayacaktı. Bolu'dan da kimse beni arayıp bilgilendirmedi. Kimseye darbeyi destekleyeceği yönünde emir vermedim. O gece İl Jandarma Komutanını arayarak paralelci olabileceğini söyleyip uyardım. Emniyet Müdürünün telefondaki konuşması hoşuma gitmedi. Tümen Komutanını arayıp Bolu'da sıkıntı olduğunu düşünüp yola çıkmak istedim. Helikopter istedim ama hava sahası kapalıydı. Karayoluyla Van'a gidecek konvoyla yola çıkmıştım geri çevirdiler. Valiyi ve belediye başkanını alıp yerine başkasını oturtmak bana yakışmaz. Ellerinde ağır silahlar ve araçları olan emniyet müdürünü gözaltına aldırmak istemek de intihar olur."

'EMNİYET MÜDÜRÜ BENİ ÇİLEDEN ÇIKARDI'

Vali, belediye başkanının da bulunduğu ortamda telefonda konuştuğu İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya'ya, "Lojmana yaklaşanın beynini alırım" dediğini doğrulayan Tuğgeneral Güneşer şöyle dedi:

"O sözleri toplanan kalabalıkta olabilecek provakatörler için söyledim. Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz'dan şüphelendim. Kızılkaya, bana kumpas kurarak Vali ve Başsavcı ile birlikte toplantıdayken beni aradı. Emniyet Müdürünün laubali ve ciddiyetsiz hareketleri beni çileden çıkardı ve bağırmaya başladım. Beni kumpas ortamına getirdi. Ben vatandaşları oradan uzaklaştırmasını istedim. Bana idam da verebilirsiniz, müebbet hapis cezası da. Benim vicdanım rahat. Ben gece 03.30'da ayrıca 'asker çıkmasın' diye emir verdim" dedi.

Güneşer'in yaklaşık 2.5 saat süren savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

DHA