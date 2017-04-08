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Mersin Haberi: FETÖ soruşturması yapan savcı FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması yapan savcı FETÖ'den tutuklandı

11:598 Nisan 2017
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FETÖ soruşturması yapan savcı FETÖ'den tutuklandı
FETÖ soruşturması yapan savcı FETÖ'den tutuklandı

Ali Ekber ŞEN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Silifke İlçesi'nde  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturmalarını yapan Cumhuriyet Savcısı Tevfik Önen tutuklandı.
HSYK tarafından bir süre önce yayınlanan genelgesiyle FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 45 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi. Meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcıları arasında Silifke'de FETÖ/PYD soruşturmalarına yürüten Cumhuriyet Savcısı Tevfik Önen de yer aldı. Savcı Tevfik Önen, meslekten ihraç edildiği gün Silifke'deki evinde gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Önen, tutuklandıktan sonra Antalya Cezaevi'ne gönderildi.

DHA

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