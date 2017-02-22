FETÖ soruşturmasında 40 akademisyenin yargılanmasına başlandı

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) ihraç edilien, aralarında profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerinin bulunduğu 8'i tutuklu, 40 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'nin OMÜ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerinin bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 32 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün başladı. Sanıkların tamamı, ilk duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyetine ifade veren tutuksuz sanıklardan Prof. Dr. Ergün Ö., "Fetullah Gülen hareketiyle 90'lı yıllarda tanıştım. O zaman cemaat, terör örgütü değildi. Ben o dönemde yaptıklarımı bir bir anlattım. 3 yıl önce de ilişkimi kestim. Devletin yanındayım, Cumhurbaşkanının yanındayım. O dönemlerde toplantıları Mecidiye Caddesi'ndeki bir öğrenci yurdunda esnafa yönelik yapılan sohbet toplantısına 1 kez katıldım. OMÜ'de ki sohbet toplantılarına da ara ara katıldım. Murat G. ve Hakan L. bu toplantılarda etkindi. Toplantılarda Kuran okunup, hadis açıklamaları yapılır, Fetullah Gülen'in kitapları okunurdu. Toplantılarda yardım amaçlı öğrencilere burs toplanıyordu. 17-25 Aralık olayından sonra bahsettiğim toplantılara katılmadım. Diğer kişilerin toplantıya katılıp katılmadığını bilmiyorum. Ben öğrencilere verilmek üzere insani ve dini duygularla para yardımlarında bulundum. Kapatılan Bank Asya'ya da 2001 yılında hesap açtım. Örgüt liderinin talimatı üzerine hesap açmadım. Örgütün tutumundan rahatsız olduktan sonra banka şubesine gidip hesabımı kapatıp, başka bir bankaya aktardım. Ancak bir hesabımı kapatmayı unutmuşlar. Bu nedenle huzurunuzda olduğumu düşünüyorum. Himmet adı altında kesinlikle para toplamadım. Bu darbeyi kim yaptıysa, katkı sağladıysa cezalandırılmalı. Örgütle bağlantısı kesilenlerin örgüt üyesi diye değerlendirilmemesini istiyorum. Bu mahkemenin Allah için adaletli olmasını istiyorum" dedi.

Diğer sanıkların da ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Turan Kaya Yazıcılar'ı etkin pişmanlık yasasından, diğer tutuklu sanık Esat Bozkurt'u ise hakkındaki tüm delillerin toplanması nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı konarak tahliyelerine, 6 tutuklu sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca tüm sanıkların yurt dışına çıkış yasakları haricindeki adli kontrol şartlarının ortadan kaldırılmasına karar verip duruşmayı erteledi.

DHA