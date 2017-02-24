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Kocaeli Haberi: FETÖ soruşturmasında öğretmen adliyeye sevk edildi

FETÖ soruşturmasında öğretmen adliyeye sevk edildi
15:0124 Şubat 2017
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FETÖ soruşturmasında öğretmen adliyeye sevk edildi
FETÖ soruşturmasında öğretmen adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütte emniyetten sorumlu kişiler arasında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen Y.Y. adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadeli Şubesi ekipleri meslekten ihraç edilen öğretmen Y.Y. gözaltına aldı. Terör örgütünde emniyetten sorumlu kişiler arasında olduğu ileri sürülen Y.Y'nin ayrıca Bylock kullandığı tespit edildi. Y.Y. emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

 

DHA

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