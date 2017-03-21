FETÖ şüphelisi BEBKA eski genel sekreteri adliyede

BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) eski Genel Sekreteri Tamer Değirmenci bu sabah adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta yapılan operasyonda gözaltına alınan, Bursa-Eskişehir- Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) eski Genel Sekreteri Tamer Değirmenci emniyetteki sorgulamasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Kurumun kendisine tahsis ettiği telefon üzerinden FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığını belirtilen Tamer Değirmenci, 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılacak.

DHA