Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eskişehir Haberi: FETÖ şüphelisi BEBKA eski genel sekreteri adliyede

FETÖ şüphelisi BEBKA eski genel sekreteri adliyede
11:1221 Mart 2017
Son Dakika Haberi
FETÖ şüphelisi BEBKA eski genel sekreteri adliyede
FETÖ şüphelisi BEBKA eski genel sekreteri adliyede

BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) eski Genel Sekreteri Tamer Değirmenci bu sabah adliyeye sevk edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta yapılan operasyonda gözaltına alınan, Bursa-Eskişehir- Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) eski Genel Sekreteri Tamer Değirmenci emniyetteki sorgulamasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Kurumun kendisine tahsis ettiği telefon üzerinden FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığını belirtilen Tamer Değirmenci, 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılacak. 

DHA

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni
Keşfet

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar