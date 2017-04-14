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Eskişehir Haberi: FETÖ şüphelisi infaz koruma memurları adliyede

FETÖ şüphelisi infaz koruma memurları adliyede

17:2614 Nisan 2017
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FETÖ şüphelisi infaz koruma memurları adliyede
FETÖ şüphelisi infaz koruma memurları adliyede

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 infaz koruma memuru adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, önceki gün düzenlediği operasyonda infaz koruma memuru olarak görev yapan biri kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Götürüldükleri TEM şubesinde sorgulamaları tamamlanan FETÖ şüphelisi 8 infaz koruma memuru adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin adliye önünde bekleyen yakınlarından bazıları çeken gazetecilere tepki göstererek saldırmak istedi. Araya giren polisler şüpheli yakınlarını uzaklaştırdı.

DHA

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