FETÖ şüphelisi infaz koruma memurları adliyede

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 infaz koruma memuru adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, önceki gün düzenlediği operasyonda infaz koruma memuru olarak görev yapan biri kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Götürüldükleri TEM şubesinde sorgulamaları tamamlanan FETÖ şüphelisi 8 infaz koruma memuru adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin adliye önünde bekleyen yakınlarından bazıları çeken gazetecilere tepki göstererek saldırmak istedi. Araya giren polisler şüpheli yakınlarını uzaklaştırdı.
DHA