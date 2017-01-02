Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adana Haberi: FETÖ şüphelisi infaz koruma memurlarına 15'er yıl hapis istemi

FETÖ şüphelisi infaz koruma memurlarına 15'er yıl hapis istemi
17:202 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
FETÖ şüphelisi infaz koruma memurlarına 15'er yıl hapis istemi
FETÖ şüphelisi infaz koruma memurlarına 15'er yıl hapis istemi

ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında infaz koruma memuru ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde çalışanı tutuksuz 2'si kadın toplam 10 şüpheli hakkında, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün Adalet Bakanlığı ayağına da operasyonlar düzenledi. Gözaltına alınan infaz koruma memurları F.A., F.A., M.Y., H.G., M.K., M.A., A.A.ve S.Y. ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde çalışan kadınlar H.B.Ö. ve F.B.B. sorgulandı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sına adli kontrol kararı verilirken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
DAVA AÇILDI
Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, iddianamesini hazırladı. Savcı, tüm şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Davanın görülmesine Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar