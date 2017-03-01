FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı

KÜTAHYA Tavşanlı İlçesi eski Emniyet Müdürü Ümit Yücel, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Yücel çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaklaşık bir yıl Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ümit Yücel, 2015 yılında Ağrı'ya tayini çıktı. Alınan bilgilere 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Ümit Yücel, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile bir süre önce meslekten ihraç edildi. Tavşanlı İlçesine gelen Yücel önceki gün Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Yücel yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı Cezaevi'ne gönderildi.

DHA