FETÖ şüphelisi yüzbaşı adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Yüzbaşı S.B.B. Ankara'nın Polatlı İlçesinde yakalandı. Eskişehir'e getirilen S.B.B. adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik düzenledikleri FETÖ/PDY operasyonunda Yüzbaşı S.B.B. Polatlı'nda yakalandı. ByLock programı kullandığı öne sürülen S.B.B. Eskişehir'e getirildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgulanması tamamlanan Jandarma Yüzbaşı S.B.B. adliyeye sevk edildi.
DHA