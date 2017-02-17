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Eskişehir Haberi: FETÖ şüphelisi yüzbaşı adliyeye sevk edildi

FETÖ şüphelisi yüzbaşı adliyeye sevk edildi
16:1717 Şubat 2017
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FETÖ şüphelisi yüzbaşı adliyeye sevk edildi
FETÖ şüphelisi yüzbaşı adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Yüzbaşı S.B.B. Ankara'nın Polatlı İlçesinde yakalandı. Eskişehir'e getirilen S.B.B. adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik düzenledikleri FETÖ/PDY operasyonunda Yüzbaşı S.B.B. Polatlı'nda yakalandı. ByLock programı kullandığı öne sürülen S.B.B. Eskişehir'e getirildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgulanması tamamlanan Jandarma Yüzbaşı S.B.B. adliyeye sevk edildi.

DHA

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