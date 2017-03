FETÖ şüphelisinin evinde çıkan 15 soruluk not kağıdı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Mamak'taki Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda darbe faaliyetlerine katılan askerlere yönelik iddianame tamamlandı. 22 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının istendiği iddianamede, şüpheli teğmen Okan Bakaç'ın evinde bulunan bir not yer aldı. Notta yer alan 15 sorunun, şüphelinin katalog evlilik yapacağı örgüt üyesini tanımak amacıyla hazırladığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan iddianamede, MEBS Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Ersun Altunsoy'un tanık sıfatıyla ifadeleri yer aldı.

NÖBETÇİ ASTSUBAYI TEHDİT ETMİŞLER

Ersun Altunsoy'un ifadesinde, darbe girişimini öğrendikten sonra nöbetçi amirine okul komutanlığına giriş çıkışların yasak olduğu yönünde emir verdiği ancak Yarbay Metin Bilgili ile beraber 35 teğmenin kendi özel araçları ile Samsun nizamiyesinden, 23.50 sıralarında çıktıklarını, nöbetçi astsubayının kapıyı açmaması üzerine aracından inerek nöbetçi astsubayına 'şuan itibariyle MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanının ve Genel Kurmay Başkanın emirleri geçerli değil, kapıyı aç biz çıkacağız, aksi halde ben açtırırım' diye tehdit ettiği yer aldı. İddianamede, Altunsoy'un ifadesinde, daha sonra okul komutanını aradığını ve 'yarbayı arayın geri dönsün' şeklinde emir verdiğini, yine saat 00.20 sıralarında Mamak nizamiyesinden Lojistik Destek Komutanının kendisini arayarak 'üsteğmen Davut Güllüçayır başlarında olmak üzere 18 astsubayın G3 piyade tüfekleri ile birlikte nizamiyeden çıkma girişiminde bulunduklarını' söylediği, kendisinin de 'kesinlikle müsaade etmeyin gerekirse zor kullanın' diye emir verdiğini, buna rağmen tel örgüden atlayarak çıkış yaptıklarını bildirdiği, üsteğmen Davut Güllüçayır'ı telefondan arayarak, 'yanlış yapıyorsunuz, yaptıklarınız kanunsuz, kendin ve 18 astsubayın hayatını riske atıyorsun, bu bir görev değil' diyerek, kışlaya dönmelerini sağladığı yer aldı. İddianamede tanık ifadelerinden, o gece kışladan çıkanlardan 4 teğmen hariç 31 teğmen, 3 takım komutanı üsteğmen ve 18 astsubayın kışlaya döndükleri bilgisi yer aldı.

İKİ ŞÜPHELİDE BYLOCK TESPİT EDİLDİ

İddianamede, şüphelilerden Davut Güllüçayır ve Mehmet Koca'nın, terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının gizlilik içinde görüşmelerini sağlayan 'bylock' programını kullandıklarının tespit edildiği yer aldı.

ŞÜPHELİ OKAN BAKAÇ'IN EVİNDE BULUNAN NOT

Şüpheli Okan Bakaç'ın evinde yapılan aramada ele geçirilen notta, "1) Daha önce iki kız arkadaşım oldu, 2) Daha önce sözlendin mi veya erkek arkadaşın oldu mu 3) Sürekli ailenin yanına giden biri misin 4) Mesleğim gereği başını açman gerekecek, 5) Biraz dağınık biriyimdir, 6) Ev işleri, gülücük, yemek ütü, 7) Gezmeyi sever misin 8) Dışarı çıkmak, 9) Ne tür kitaplar okursun 10) Hangi tür filmleri seversin 11) Tatillerini nerede geçirirsin 12) Babanın durumu nasıl (Namaz filan kılıyor mu) 13) Babanın hizmete karşı görüş açısı nedir 14) Babanın sigara, alkol durumu, 15) Mesleğin getirdiği bazı kısıtlamalardan dolayı tören vb. gibi faaliyetlere katılım" yazıldığı, yazılanların şüphelinin, katalog evlilik yapacağı örgüt üyesinin özelliklerini anlamak için hazırlanmış olduğu not kağıdı olduğu belirtildi.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAKLAR

Tanık ve şüpheli ifadelerinin de geniş şekilde yer aldığı iddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde şüpheliler, 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacaklar.

