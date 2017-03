FETÖ tutuklusu: Macera gibiydi bu süreç ama kötü bitti

BURDUR'da kendini polis olarak tanıtıp FETÖ şüphelisinin ailesiyle yakınlık kuran M.E., mahkemedeki savunmasında, "Beni polis sanınca hoşuma gitti. Yalan söylemeye başladım. Yalan yalanı doğurdu. Yalanın içinden çıkamadım. Kötü bir amacım yoktu. Macera gibiydi bu süreç ama kötü bitti. Bu sonucu öngöremedim" dedi.

Burdur'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında eski komiser yardımcısı F.A., emekli polis memuru A.İ., meslekten ihraç edilen başpolis memuru H.U. 'terör örgütü üyesi olmak', FETÖ'den tutuklu bir kişinin ailesine kendini polis olarak tanıtan M.E. ise 'FETÖ propagandası' yapmak suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren F.A., uzun yıllar İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde çalışmasına rağmen 17-25 Aralık olaylarına kadar FETÖ'den haberi olmadığını savundu. Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Yüce'nin "Yıllarca istihbaratta çalıştın ve bu hain örgütü fark etmedin öyle mi" sorusuna F.A., "Kesinlikle haberim olmadı" karşılığını verirken, 17-25 Aralık olaylarını medyadan öğrendiğini anlattı.

'SADAKATLE HİZMET ETTİM'

40 yaşında olduğunu ve yaşamının yarısının devleti ve ülkesine hizmet ederek geçtiğini kaydeden F.A., "Birçok terör örgütüyle gece gündüz demeden, eşimi ve çocuklarımı ihmal ederek görev yaptım. Hayatım boyunca anayasa ve kanunlara sadakatle hizmet ettim. Herhangi bir yapıyla ilişki içerisinde olmadım. Hiçbir terör örgütüne üye olmadım" dedi.

'BYLOCK KULLANMADIM'

Telefonuna birçok program indirdiğini aktaran F.A., "ByLock indirdim mi hatırlamıyorum. Kesinlikle ByLock kullanmadım. Tutuklandıktan 7 ay sonra bu iddia ile karşılaştım. Mardin Nusaybin'de çalıştığım sırada telefonum arıza yaptı tamir için bıraktığım tamircide telefonuma yeni IMEI numarası yüklenmiş" diye konuştu.

'KİMİN NECİ OLDUĞUNU BİLEMEM'

Çocuğunu Nusaybin'de FETÖ'ye yakın okula göndermesini ise F.A., "Çocuğum gittiği okulda Türkçe konuşan tek çocuktu. Sıkıntı yaşıyordu. Devlet teşvik verince Nusaybin'deki tek özel okula gönderdim. Cemaate yakın olduğunu biliyordum. 2014-2015 öğretim yılında gönderdim. Başka çarem yoktu" dedi. Mahkeme Başkanı Yüce'nin "17-25 Aralık 2013'ten sonra devlete savaş açan örgütün okuluna neden gönderdin" sorusuna ise F.A., "Fark edemedim" şeklinde yanıt verdi. 6-7 yıl önce Bank Asya'ya para yatırdığını belirten F.A., "Fethullah Gülen'in talimatı ile yatırmadım. Muhafazakar bir aileden geliyorum. Kimin neci olduğunu bilemem. İnsanların alnında yazmıyor" dedi.

Emekli polis memuru A.İ. ise FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadığını belirtirken, kredi kartlarından aidat almadıkları ve faizsiz banka olduğu için Bank Asya'ya para yatırdığını söyledi.

'FETÖ'YÜ DUYMADIM'

Meslekten ihraç edilen başpolis memuru H.U., "Vatanıma, milletime, devletime sadakatle hizmet ettim. Hukuk dışına çıkmadım. Bu oluşumla herhangi bir irtibatım ve desteğim olmadı" dedi. H.U., ByLock kullanmadığını ve ByLock'un ne olduğunu cezaevinde televizyondan öğrendiğini, FETÖ yapılanmasını ise duymadığını iddia etti.

'ÖZGÜRLÜK KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOKMUŞ'

Kendisini istihbaratçı olarak tanıtarak restoran sahibi FETÖ tutuklusu bir kişinin ailesiyle yakınlık kuran M.E. ise tutuklu kişinin işyerinde çalışanların kendisini polis zannederek ilgi gösterdiğini ve bunun da hoşuna gittiğini anlattı. M.E., "Beni polis sanınca hoşuma gitti. Yalan söylemeye başladım. Yalan yalanı doğurdu. Yalanın içinden çıkamadım. Kötü bir amacım yoktu. Bazen ücretsiz yemek yiyordum. Bu da hoşuma gidiyordu. Macera gibiydi bu süreç ama kötü bitti. Bu sonucu öngöremedim. Özgürlük kadar güzel bir şey yokmuş. Bunu fark ettim. Yaptıklarımdan dolayı pişmanım" dedi.

'CAHİLLİĞİMİN KURBANI OLDUM'

Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Yüce'nin "FETÖ tutuklusunun yakınlarına 'Burdur'da 3 kişilik bir komisyon kurulacağı ve mayıs-haziran aylarında her şeyin tersine döneceğini, içerde olanlar üzülmesin, dışardakiler sevinmesin, devletin içinde devlet var' demişsin, amacın neydi, maddi menfaat temin etmek mi istedin" sorusuna M.E., "İnternetten Burdur Adliyesi'nin sitesine bakıp isimleri oradan gördüm. Maddi menfaat elde etmedim. Cahilliğimin kurbanı oldum" karşılığını verdi.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA