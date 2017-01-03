FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 4 asker tutuklandı

AMASYA merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, daha önce ihraç edilen 5 rütbeli asker gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Amasya Emniyet Müdünlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı yürütülen operasyon kapsamında FETÖ/PDY üye olmak iddiasıyla görevden ihraç edilen 5 rütbeli asker gözaltına alındı. 7 gün önce yapılan operasyonda terör örgütüne üye olmak suçundan Binbaşı K.D., Uzman Jandarma Çavuş Y.B. Amasya'da, Uzman Jandarma Çavuş İ.A. Taşova İlçesi’nde Üsteğmen E.Ç. Aksaray'da, Teğmen A.U. ise Ankara’da gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyerleri ve araçlarında polis tarafından yapılan aramada bilgisayar, hard disk, DVD gibi malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan askerler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından Binbaşı K.D., Üsteğmen E.Ç., Uzman Jandarma Çavuş Y.B., Teğmen A.U. tutuklandı. Uzman Jandarma Çavuş İ.A.'yı ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

DHA